Na terça-feira, 4, o Conselho Municipal do Idoso de Caieiras, com o apoio da Guarda Civil Municipal, após receber diversas denúncias de um lar para idosos que estaria atuando irregularmente na Rua João Dártora, Centro, fez uma vistoria no local para averiguar o ocorrido.

No imóvel, foram encontrados três idosos e, questionada, a pessoa que se dizia proprietária do estabelecimento entrou por diversas vezes em contradição. Após a elaboração do relatório do Conselho, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que elaborou um Boletim de Ocorrência. À noite, os idosos foram retirados da casa e encaminhados a uma clínica parceira do município.

Na manhã de quarta-feira, 5, eles foram levados pelas Assistentes Sociais do CRAS para exame de corpo delito em Franco da Rocha e estão a espera da vinda de seus familiares para que sejam encaminhados para outro local, sob responsabilidade da família.“O Conselho do Idoso tem atuado incessantemente, apurando com rigor as denúncias que recebe para garantir os direitos da população idosa”, afirmou a Secretaria do Desenvolvimento Social.

Com informações da AIPMC