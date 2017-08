O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, de Caieiras, recebe até 9 de agosto, currículos para as seguintes vagas:

– Chefe de Cozinha: com experiência comprovada como líder de cozinha; Ensino Médio Completo; para trabalhar em rede de fast-food na região.

– Supervisor de Loja: com experiência comprovada em fast-food / restaurante; Ensino Médio Completo; é necessário habilidade em pacote Office; para trabalhar em rede de fast-food na região.

– Gerente de Loja: com Ensino Superior completo ou cursando em Administração ou áreas correlatas; é necessário habilidade em gestão financeira/estratégica e gestão de pessoas; para trabalhar em rede de fast-food na região.

Os candidatos dentro do perfil e interessados nas vagas deverão comparecer no PAT de Caieiras, unidade Centro, até dia 9 de agosto, munidos de currículo atualizado, das 8 às 14 horas. Os currículos serão triados e repassados posteriormente para análise do empregador.