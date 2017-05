A Communicare Saúde, referência em atendimento de fonoaudiologia em Caieiras, está ampliando a gama de serviços oferecidos e, em novo endereço, garante mais conforto e comodidade a seus clientes, amigos e parceiros.

As novas e modernas instalações com nove salas estruturadas e equipadas para melhor atender os pacientes está localizada na Rua Paraguai, nº 70, Jardim Santo Antonio. A clínica conta com nove profissionais, todos doutorados e com especialização, e oferece atendimento na área de medicina do trabalho, psicologia, nutrição, psicopedagogia, reforço escolar e fonoaudiologia, que engloba audiometria e adaptação de aparelho auditivo.

A frente da Communicare Saúde está Vanessa Manga Misson Graciotti que é especialista em audiologia, com aprimoramento em saúde do trabalhador e aparelho auditivo. Ela confirmou que além de um novo espaço, a clínica em breve também oferecerá atendimento de outras especialidades médicas. “Estamos ampliando nossos negócios e novas especialidades estarão a disposição em breve. Conto com uma equipe preparada para atender nossos clientes que agora serão recepcionados com mais conforto.

Nosso objetivo é atender os pacientes de forma dedicada e focada nas necessidades de cada um deles”, falou Vanessa, lembrando que a clínica realiza atendimento a convênios e consultas particulares.

Não perca mais tempo e agende sua consulta pelo telefone 4899-1120.