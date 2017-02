Combate ao mosquito causador da dengue deve ser rotineiro

O período é propicio e todo cuidado necessário. O combate à dengue é uma responsabilidade dos órgãos públicos e de toda população. O mosquito Aedes aegypti se reproduz em qualquer lugar que houver água parada limpa ou pouco poluída. A conscientização da população e a tomada de medidas são de fundamental importância nesse momento.

Nunca é demais trazer dicas com medidas para eliminar os criadouros e evitar a reprodução e proliferação do inseto. Para manter-se seguro contra o mosquito, que transmite a dengue, o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela, agravo que apresenta surto em determinadas regiões do Estado de Minas Gerais, é necessário alguns cuidados.

Todas essas doenças apresentam sintomas muito parecidos, como febre alta, dor nas articulações, dor muscular e de cabeça, fadiga excessiva, sangramento pelo nariz, boca e gengivas, manchas vermelhas na pele e vômito.

Cuidados necessários

– Não deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos nestes pneus para evitar o acúmulo de água;

– Não deixar água acumulada sobre a laje de sua residência;

– Não deixar a água parada nas calhas da residência. Remover folhas, galhos ou qualquer material que impeça a circulação da água.

– A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não pode ter água parada. Deixar estas vasilhas sempre secas ou cobri-las com areia;

– Caixas de água devem ser limpas constantemente e mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O mesmo vale para poços artesianos ou qualquer outro tipo de reservatório de água;

– Vasilhas que servem para animais beber água não devem ficar mais do que um dia com a água sem trocar;

– As piscinas devem ter tratamento de água com. Piscinas não utilizadas devem ser desativadas e permanecer sempre secas;

– Garrafas ou outros recipientes semelhantes devem ser armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Se não forem usados devem ser embrulhados em sacos e descartados no lixo.

– Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechada;

– As bromélias costumam acumular água entre suas folhas. Para evitar a reprodução do mosquito, o ideal é regar esta planta com uma mistura de 1 litro de água e uma colher de água sanitária.

– Sempre que observar alguma situação, que você não possa resolver, avisar imediatamente um agente público de saúde para que uma medida eficaz seja tomada.

Ações em Caieiras

Com o início do período de chuvas, a prefeitura de Caieiras está reforçando a campanha de combate ao Aedes aegypti, com uma nova identidade visual e informações importantes para a eliminação dos criadouros do mosquito.

O “fumacê”, veículo que conta com um composto repelente de mosquitos, também já está circulando pelas ruas para reforçar o combate ao Aedes. No entanto, é fundamental que toda a população fique atenta aos possíveis criadouros do mosquito.

Em caso de dúvidas ligue para a Vigilância Epidemiológica no telefone 4442-5236.