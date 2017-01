Cobrança de IPTU deixa de ser em carnê e será em boleto

A cobrança de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, na cidade de Caieiras não será mais feita via carnê. A partir deste ano, os munícipes receberão os boletos para o pagamento do imposto por meio de uma carta, via Correios.

Na carta, estarão contidos o boleto para pagamento em cota única ou os boletos para pagamento de forma parcelada.

Se pago em cota única, o munícipe recebe um desconto de 15% no valor. Se optar pelo pagamento parcelado, em 12 vezes, o mesmo deve ser feito até o dia 10 de cada mês. O pagamento pode ser feito, até a data de vencimento, somente nos bancos credenciados.

Após o vencimento, o pagamento só poderá ser feito com um novo boleto que deverá ser retirado na prefeitura de Caieiras, localizada na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 207. Em caso de atraso no pagamento, é cobrado juros de mora de 1% ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento. Se vencido em até 30 dias, é cobrada multa de 0,33% por dia de atraso; após isso, a multa é de 10%.

A segunda via do boleto também pode ser retirada no site da prefeitura: www.caieiras.sp.gov.br.

De acordo com Lei Federal 9.492/97, incluído pela Lei Federal 12.767/12, bem como a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de SP, Comunicado 023/13, mantenha seu IPTU em dia, pois a inadimplência poderá gerar o protesto do proprietário do imóvel.

