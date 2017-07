Antes descartada depois de vencida, a CNH, carteira nacional de habilitação, mesmo fora da validade, servirá como documento oficial de identificação.

A resolução do Contran, Conselho Nacional de Trânsito, começou a valer na data de sua publicação, dia 29 de junho.

Com a medida, todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal agora terão de aceitar o documento vencido, assim como bancos, aeroportos, entre outros.

O Contran entendeu que a validade tem relação apenas com o prazo de vigência do exame de aptidão física e mental, e não em relação aos dados pessoais do motorista.