Clientes da Vivo estão sem linha telefônica e internet há três dias em Caieiras

Muitos cliente da Vivo, moradores de Caieiras, estão sem linha telefônica e o serviço de internet desde a quarta-feira, 8. A situação, segundo relatos, atinge o Jardim São Francisco, Jardim Marcelino, Serpa, Vila São João, Miraval e outros bairros.

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News entrou em contato com a empresa. Por meio da assessoria de imprensa, a Vivo informou que alguns clientes no entorno da Rua João Dártora, bairro Jardim São Francisco, em Caieiras, estão com os serviços fixos de telefonia e internet interrompidos, devido a rompimento de cabos subterrâneos provocado por obra realizada por terceiros no local.

A empresa também esclareceu que equipes da Vivo estão no local realizando os reparos na rede e o serviço será normalizado de forma gradativa, no menor prazo possível.