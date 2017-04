Sentir sono o dia inteiro e, ainda assim, não conseguir pregar os olhos quando deita na cama: é o seu caso? É também o de muita gente. Mas não pense que isso é normal. “Esse problema é denominado insônia proximal e diz respeito à dificuldade de iniciar o sono, mesmo quando a pessoa está fisicamente cansada”, esclarece Fábio Porto, neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo.

O especialista explica que esse tipo de insônia surge por diversos motivos, como ansiedade, excesso de café, chá e medicações estimulantes, alterações da tireoide e distúrbios do ciclo sono-vigília, que determina o momento em que dormimos e acordamos. Nessas situações, o corpo perde a capacidade de relaxamento que nos induz ao mundo dos sonhos e não recupera as energias para encarar o dia seguinte.

Mas calma: com alguns bons hábitos é possível reverter o quadro e dormir como uma criança. Confira a seguir algumas dicas do neurologista Fábio Porto.

1. Vá para a cama só quando estiver com sono

Se depois de 20 ou 30 minutos você não estiver conseguindo dormir, levante e faça algo até que a vontade de fechar os olhos venha.

2. Use a cama apenas para dormir

Não assista TV, leia ou mexa no celular enquanto estiver deitada – tudo isso faz com que você fique contando carneirinhos eternamente.

3. Evite bebidas ou medicações estimulantes à noite

O mesmo vale para exercícios físicos intensos e outras atividades excitantes.

4. Tenha uma rotina

Se possível, acorde sempre no mesmo horário, ainda que na noite anterior tenha dormido pouco. A restrição de sono é o maior regulador do ritmo do ciclo sono-vigília. Após alguns dias sem pregar os olhos direito, fica mais fácil ir para a cama no horário esperado. Ah, e se for tirar uma soneca no meio do dia, não estenda o descanso por mais de uma hora.

5. Tome um pouco de sol pela manhã

A luz solar, ao entrar em contato com a retina, localizada no fundo do globo ocular, modula alguns núcleos do cérebro que produzem melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono. Esse processo ajuda na regulação do ciclo circadiano, aquele que regula o funcionamento de todo o nosso organismo.

Fonte: Boa Forma