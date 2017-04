O Cimbaju, Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery, tem buscado junto à Secretaria de Mobilidade e Transportes de São Paulo e ao Departamento de Estradas de Rodagem, providências no sentido de desafogar o trânsito da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, nos pontos de estrangulamento em ambos os sentidos.

O Consórcio solicitou a retomada das tratativas com vistas a viabilizar a remodelação do trecho entre os Km’s 36,8 e 37,6 da Rodovia, buscando sua duplicação para permitir maior fluidez no tráfego de veículos. Também foi solicitado à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, uma parceria para viabilizar a remodelação e modernização da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que tem como continuação a Rodovia SP-332, em específico a ampliação das faixas de rolamento da via, em ambos os sentidos.

Ele também solicitou aos responsáveis a avaliação, junto à CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, de medidas que signifiquem a remoção imediata da lombada eletrônica e a remoção parcial ou reprogramação de semáforos de cruzamentos de acesso a vilas, até que uma solução definitiva seja viabilizada.

Fonte: AIPMC