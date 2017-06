Se para muitos os períodos de calor são ideais para curtir o litoral e se refrescar no mar, ou em rios, lagos e piscinas, o frio também é apreciado por muita gente que curte o aconchego das cidades serranas, o charme das roupas e acessórios, lareiras e gastronomia.

O Estado de São Paulo é dotado de municípios que por reunir essas características, além de muitas outras opções de lazer e atividades em meio à natureza, recebem esse público. Confira alguns deles que podem fazer parte do roteiro de quem pretende pegar a estrada nessa estação.

Campos do Jordão é parte integrante do Circuito Serra da Mantiqueira e fica a 173 km da capital. Aliado às belas paisagens, tranquilidade, a charmosa arquitetura em estilo suíço-europeu dos hotéis, pousadas, lojas, restaurantes, bares, chocolaterias, bistrôs e pubs, a cidade tem vocação natural para o turismo e atrai milhares de visitantes no outono e inverno.

Santo Antônio do Pinhal é uma estância climática que fica nas proximidades de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. Com diversas montanhas, picos, rios e vales, os visitantes têm no ecoturismo um dos pontos fortes. Não faltam opções também para quem busca aventura, em atividades como escalada, rapel, arvorismo, trilhas, off-road, voo livre, entre outras.

Nessa lista também aparece Araçoiaba da Serra. Com exuberante beleza natural, o município conhecido como “Esconderijo do Sol” fica a 123 km da capital paulista. Um dos atuais pontos turísticos locais é o Morro de Araçoiaba, onde os Bandeirantes encontraram as primeiras minas da região e onde foram construídos os primeiros fornos de fundição, em 1591, preservados até hoje. Outra atração é o Horto Florestal, ideal para se reunir com os amigos e conhecer locais de preservação da natureza.

Um pouco mais distante, São Bento do Sapucaí, porta de entrada para a famosa Pedra do Baú, fica a 185 km de São Paulo. A cidade possui paisagem rústica com ar bucólico, repleta de casinhas simples, ruas de terras e os encantos naturais da Serra da Mantiqueira. Há também pousadas charmosas e confortáveis escondidas em meio à vegetação nativa.

Por fim, aparece Serra Negra. Pertencente ao Circuito das Águas Paulistas, essa estância hidromineral fica a 142 km da capital e possui inúmeras opções de lazer, além do saudável clima de montanha e fontes de águas minerais com propriedades terapêuticas.