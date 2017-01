Cidades estão ‘paradas’ e calmaria desperta curiosidade na população

Todo começo de ano é meio normal e comum ver cidades meio ‘paradas’, transito livre, transporte público mais vazio. Mas em 2017, o fato do feriado do dia 1º de janeiro ter caído em um domingo, promoveu uma cena curiosa, já que até alguns comerciantes resolveram dar uma esticada no recesso e abrirem as portas no meio da semana.

A cena de poder caminhar por ruas e avenidas e visitar praças e demais locais sem aquele estresse do cotidiano pode ser vista em São Paulo e municípios da região, como Caieiras.

Muitos foram os que conseguiram dar uma esticada e aproveitar. Mas nem todo mundo curte essa história de cidade parada. Por outro lado, há quem comemore essa calmaria. “Principalmente em relação ao trânsito, fico muito contente. É bom sair e voltar para casa na metade do tempo que gastamos em dias normais”, falou Mônica Franco.

Na “Cidade dos Pinheirais”, alguns comércios reabriram apenas na quinta-feira, 5. Outros voltarão a funcionar apenas na próxima semana. A situação atingiu também bares e restaurantes que voltaram a funcionar na terça-feira, 3, mas com pouca freguesia. O movimento de veículos também foi menor nas principais ruas e avenidas da região central. Exceção apenas a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, no trecho do Serpa, que em horários de pico ainda registra intenso movimento de carros, ônibus e caminhões.

A explicação para essa situação pode estar nas férias escolares e viagens de fim de ano que ainda não acabaram para algumas famílias. Há quem diga que tudo voltará ao normal após o Carnaval. “Acho que em razão do ano novo ter sido no domingo, muitos resolveram esticar o recesso. Como sempre ocorre, tudo volta ao normal após o carnaval”, disse Rodrigo Nazário.

Quem pretende visitar pontos turísticos de São Paulo também podem aproveitar o período sem a correria do dia a dia. “Vários pontos da Capital também estão um sossego. Ruas que normalmente são muito movimentadas estão sem trânsito. Acaba sendo oportunidade para visitar locais que geralmente são muito agitados e passear”, citou Alexandre Costa.

Aqueles que não aprovam o recesso citaram principalmente os comércios fechados. “Como estamos de férias, é a oportunidade de resolver algumas questões, trocar presentes. Mas enfim, nada que vá gerar prejuízos e promover estresse. O momento é de curtir mesmo” comentou Sandra Regina.