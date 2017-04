Há algum tempo a notícia de que a cidade de Caieiras receberia uma franquia do restaurante Habib’s circula pelas redes sociais.

Nesta terça-feira, 18, o prefeito Gerson Romero publicou em sua página no Facebook fotos com empreendedores que instalarão uma unidade no município.

De acordo com a postagem, a previsão é que a obra esteja concluída em até seis meses. O local não foi divulgado, mas tudo indica que seja na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, próximo ao MC Donald’s.