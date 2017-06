Com a chegada do inverno, período de muito frio, uma situação chama atenção: as pessoas que vivem em situação de rua. O município de Caieiras não foge à regra com alguns deles espalhados pelos canto da cidade.

Na manhã de segunda-feira, 19, a reportagem do jornal Regional News registrou duas pessoas nessas condições no bairro de Laranjeiras. Envoltos a colchões e muitas peças de roupas, a cena choca, principalmente por quem passa pelo local.

De acordo com a prefeitura de Caieiras, até o mês de junho de 2017 foram atendidas 16 pessoas em situação de rua, segundo dados contidos nos atendimentos realizados por meio do Cras, Centro de Referência de Assistência Social, e do Creas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Em relação aos anos anteriores, os dados são os seguintes: em 2016 foram atendidas 15 pessoas nessas condições e em 2015, o total de atendimento chegou as 12.

Em relação aos números desse ano, a prefeitura esclareceu que aproximadamente cinco pessoas residem no município e estão em situação de rua, devido ao rompimento de vínculos familiares. Nesses casos, a Secretaria do Desenvolvimento Social realiza um trabalho com a família, buscando nova inserção familiar, restabelecimento e fortalecimento dos vínculos ainda existentes.

Dentre as ações tomadas, a equipe do Creas realiza a abordagem e encaminha essas pessoas para o pronto-socorro municipal para uma avaliação médica. Após, são encaminhadas para cuidados de higiene pessoal e recebem uma refeição. Embora exista uma ação, são muitas as dificuldades, principalmente em identificar a pessoa em razão à falta de documentação o que impede a busca por familiares ou possíveis contatos.

Em relação a um dos moradores em situação de rua em Laranjeiras, a Secretaria do Desenvolvimento Social informou que ele foi abordado pela equipe da pasta, chegando a ser levado a uma instituição de apoio a moradores de rua. Entretanto, o mesmo evadiu-se e acabou retornando para as ruas. Foi feita uma nova tentativa, com a apoio do Caps, Centros de Atenção Psicossocial, e da Secretaria da Saúde, sem êxito.

A prefeitura de Caieiras informou, por fim, que não existe no município abrigo para pessoas nessas condições.

Francisco Morato

Em Francisco, duas pessoas em situação de rua foram mortas a facadas na madrugada de sábado, 17. Os crimes, registrados em locais diferentes no centro da cidade, chocou comerciantes e moradores.

Segundo informações, uma das vítimas tinha aproximadamente 50 anos e foi morto na rua Fioravante Bergamini, próximo ao Clube Progresso. A outra pessoa tinha 45 anos e foi atacada na Rua Progresso. Os crimes serão investigados pela polícia na tentativa de saber se os dois assassinatos teriam ligação e o que teria motivado essa ação violenta.