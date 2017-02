Cidadãos relatam problemas com a Rodovia SP-332

Duas questões envolvendo a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, na região do bairro do Serpa, em Caieiras, foram relatadas por cidadãos e serão avaliadas pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela administração da rodovia.

A primeira questão remete a um buraco as margens da pista, próximo ao ginásio João Odoni, que alcançou a calçada acima da rodovia. A parte de terra que fica abaixo do passeio cedeu e oferece risco aos transeuntes. “Muitas crianças e idosos que vão ao ginásio passam por aqui e está muito perigoso. Sem dizer que a calçada sem a base necessária também pode ceder e causar problemas”, disse Alencar Alves.

Outra situação cobrada por cidadãos é quanto à implantação de faixa de pedestres nas proximidades dos pontos de ônibus do trevo Floriano Gonçalves, no Serpa. “A circulação de pessoas que utilizam essas duas paradas de ônibus é grande. Todos os dias somos obrigados e se arriscar atravessando a rodovia. Não existe faixa de pedestre no local e nem próxima para que possamos utilizá-la. Essa sinalização se faz necessária para nós”, falou Alessandra de Almeida.

“Descemos do ônibus e não tem uma passarela ou faixa de pedestres para atravessar ao outro lado da pista. As pessoas se aventuram entre os veículos para cruzar a estrada. É muito complicado”, relatou uma cidadã que aguardava pelo ônibus.

Em busca de esclarecimentos, o DER foi procurado e informou que encaminhará equipes para uma vistoria na Rodovia SP-332 e verificação das situações relatadas. Também explicou que todas as providências necessárias serão tomadas.