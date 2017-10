Muitas questões envolvendo a iluminação pública em Caieiras têm aborrecido os cidadãos que cobram da prefeitura uma providência. A principal reclamação consiste na falta de luz durante à noite e lâmpadas acesas no período diurno gerando desperdício.

Os problemas foram registrados nos bairros e também na região central da cidade. São os casos das Ruas São Pedro, São Vicente, Santo Agostinho, Agostinho de Souza e João Pacheco que há três semanas anotam falha nesse serviço.

Ramos Domingos, que reside na cidade, foi um dos que notou a situação e encaminhou imagens ao jornal Regional News depois de não ter sucesso em sua reclamação junto à Ouvidoria Municipal. “Disseram que arrumariam, mas nada foi feito”, declarou.

Como ele, Claudineide Santos Souza e outras pessoas também citaram problemas pela cidade. Em busca de esclarecimentos para informar os leitores e cidadãos, o Regional News entrevistou o prefeito Gerson Romero que falou sobre a questão. Segundo ele, o município passa por problemas com a iluminação pública com lâmpadas queimadas e outras acesas durante o dia, mas tudo será resolvido em breve. “Venceu o contrato com a empresa que cuidava desse setor e agora estamos com uma equipe nova na rua fazendo as mudanças, melhorando o serviço. São vários pontos e estamos priorizando os mais urgentes. A situação será regularizada em até três meses”, informou o prefeito, lembrando que os registros de problemas com a iluminação pública devem ser feitos junto à Ouvidoria por meio do telefone 156 ou 4445-9265.