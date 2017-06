Considerado bairro nobre de Caieiras, a entrada de Nova Caieiras está condicionada à identificação do visitante e moradores. A medida tem causado indignação a alguns cidadãos que não aprovam o fato de terem de se identificar para ter acesso a uma localidade considerada pública como os demais bairros.

Segundo F.D.S. que passou por uma situação desagradável no fim de semana, a Nova Caieiras é um bairro como outro qualquer da cidade e a vigilância existente no local não deveria barrar os visitantes. “É meio constrangedor precisar se identificar para ter acesso a um bairro. Não sou a favor desta medida adotada por eles”, falou F.

O mesmo ocorreu com R.C.A. que, mesmo estando com um morador do bairro em sua companhia, teve de se identificar. “Os próprios moradores reclamam dessa atitude. Sabemos que a criminalidade está em alta em todos os lugares, mas eu estava acompanhado de um morador de lá”, disse o cidadão.

Outro a não a aprovar uma portaria em bairro é S.L.O.. Ele considera discriminatório e abusivo. “Se for assim, todos os bairros deveriam contar com um serviço de controle de entrada e saída. Se um pode ter, todos podem”, declarou S.

Em busca de esclarecimentos sobre a instalação da portaria na entrada do bairro reclamado, o jornal Regional News buscou na Câmara o documento que garante a prática dessa medida. Em entrevista com o presidente da Associação de Moradores de Nova Caieiras, Marcelo Ricciarelli, ele apontou existir a lei municipal n.º 5820/2007 que regulamenta o acesso, mas não impede ninguém de entrar ou sair. Marcelo explica ainda que a lei é para todos os bairros que tenham a característica de possuir apenas uma passagem como entrada e saída, como o caso de Nova Caieiras que não tem outro caminho para chegar ou sair do local. Nesse caso, fica a opção de instalar uma portaria de identificação dos visitantes. “Acredito que três bairros de Caieiras se beneficiam desta norma, como ocorre em Nova Caieiras”, explicou o presidente da associação.

Sobre o impedimento de pessoas entrarem na localidade, ele desmentiu a informação e acrescentou que ocorre apenas a identificação e não a proibição. “Essa medida foi adotada por uma série de razões, dentre elas evitar ocorrências e práticas ilícitas que vinham crescendo no bairro. Até marcação de ‘rolezinhos’ já estavam sendo programados e isso não há como aceitar. Então, para garantir o sossego e a segurança, os próprios moradores com o apoio da associação decidiram intensificar o controle de entrada e saída. É bom deixar claro que a orientação passada aos vigilantes é de identificar e não barrar”, finalizou Marcelo.t