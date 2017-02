Cidadãos reclamam de mato alto no Vera Tereza

O mato alto de um terreno que margeia a Rua Alice, no Vera Tereza, em Caieiras, vem tirando o sono dos moradores. A maior preocupação deles, que cobram providências da prefeitura, concentra no surgimento de escorpiões que invadem as residências frequentemente.

De acordo com os cidadãos, o matagal tem gerado muitos outros problemas no bairro. “Aqui tem de tudo. Sapo, rato, aranha, cobra, pernilongo. É um absurdo isso. Já entramos em contato com a administração pública, mas até agora nenhuma providência foi tomada”, disse José Rodrigues.

Além dos bichos que fizeram do mato alto seu habitat, sem fiscalização, o local vem recebendo constantemente o despejo de entulho e outros objetos. “Isso só contribui para o surgimento de mais problemas e o aparecimento de outras pragas. O Vera Tereza foi esquecido por nossas autoridades. Isso é muito revoltante”, falou Thais Silva.

Os residentes pedem que a prefeitura corte o mato e faça uma limpeza no terreno. “Tem muito escorpião nesse terreno. Precisamos de ajuda urgente”, solicitou uma cidadã.

Em busca de esclarecimentos a assessoria de imprensa da prefeitura de Caieiras foi procurada e informou que existe uma programação para limpeza e capinação de vias públicas de todos os bairros da cidade e que tal programação está em andamento.