Um morador da Rua Jundiaí, no Parque Paulista, em Francisco Morato, procurou o jornal Regional News para denunciar o abandono de de uma viela que fica ao lado de sua casa.

De acordo com Elton Gomes Bonfim, em razão do descaso que atinge acesso, incluindo a falta de iluminação pública, sequestro, roubos e homicídios já foram registrados no local. “Sem contar que o espaço se tornou um ponto de encontro para o uso de drogas. Eu e minha família estamos muito preocupado com essa situação”, disse.

Segundo Elton, ele e outros munícipes já estiveram na prefeitura cobrando melhorias par a viela. “Já fui na prefeitura pedir iluminação e pavimentação. Mas sempre falam que irão resolver, mas não fazem. Já se passaram quatro anos e nada foi feito. Sempre prorrogam para o próximo ano”, falou.

Na tentativa de minimizar os problemas, o cidadão disse que a vizinhança fez uma quermesse para arrecadar dinheiro e tentar bancar a instalação da iluminação pública e do asfalto. Elton também falou que a cada dois meses paga uma pessoa para carpir a viela. “Se não faço isso, minha casa é invadida por ratos. A situação é complicada e demanda urgência”, concluiu.

A prefeitura de Francisco Morato foi procurada e informou que desde o início do ano, 18 convênios com a Caixa para pavimentação que seriam devolvidos foram retomados e 14 obras estão em andamento paralelamente na cidade. Esclareceu ainda que continuará em busca de recursos e convênios para contemplar outras ruas, assim como a Jundiaí.

Quanto à iluminação pública, explicou que para o segundo semestre está fundamentando um projeto com a empresa responsável pelo serviço na cidade não só de manutenção que é o contrato em vigência, mas também para a realização e implantação de novos projetos.