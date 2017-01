Cidadãos cobram manutenção em praça do Jardim Esperança

A área de lazer existente no final da Rua Mato Grosso, no Jardim Esperança, em Caieiras, está sem manutenção e afasta os frequentadores do local. Além do mato alto que prevalece no espaço, os brinquedos e os aparelhos de ginástica, desgastados pelo tempo ou por atos de vandalismo, estão danificados e sem condições de utilização.

Os moradores que pretendem aproveitar a área de lazer durante o período de férias com os filhos, cobram da prefeitura uma solução. “É uma pena, mas está abandonado. O mato está lato, tem muita sujeira e os equipamentos não oferecem segurança para ser utilizado. A manutenção precisa ser constante”, falou Gilberto Ramos.

Na mesma área de lazer também existe uma quadra de areia que não apresenta qualidade para ser aproveitada. “As crianças jogam bola neste espaço por ser mais seguro que a rua. Mas a quadra precisa de manutenção e limpeza”, declarou Flávio Junior.

Com sujeira espalhada por toda parte, o mau cheiro também prevalece no local. Nesse caso, a própria população aparece como responsável. “O povo joga lixo aqui de forma indevida e isso contribui para piorar ainda mais a situação. Devemos fazer a nossa parte e cuidar desse patrimônio que é público e nosso”, alertou Lucilene Alves.

A prefeitura de Caieiras foi procurada e informou que mantém uma programação para a limpeza e manutenção das praças do município, e que a limpeza e manutenção da área localizada na Rua Mato Grosso está programada para ocorrer até sexta-feira, 27.