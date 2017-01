Chuvas deixaram cidades e região em estado de atenção

Típica durante esse período, a chuva forte que caiu sobre Caieiras e região no início da noite de segunda-feira, 9, causou alagamentos em vários pontos.

Em alguns locais, ruas ficaram submersas, como o que ocorreu com as Avenidas Armando Sestine, no Jardim dos Eucaliptos; Paulicéia, em Laranjeiras, e Marcelino Bressiane, no Jardim Marcelino. Na Vila dos Pinheiros, um barranco que ameaçava desmoronar na Rua João Kiss deixou os moradores apreensivos. Já na Rua José Stopielo, o córrego que passa no fim da via transbordou, invadiu as casas e causou estragos. Outras vias do bairro também foram atingidas pela enxurrada.

Em Franco da Rocha, ruas que normalmente ficam alagadas, registraram problemas mais uma vez.

Por meio das redes sociais internautas registraram situações envolvendo os alagamentos e postaram em suas páginas como forma de alerta para as pessoas que estavam fora de casa ou chegando do trabalho. Muitas foram as críticas direcionadas aos governantes e aos próprios cidadãos que despejam lixo por toda parte da cidade sem as devidas precauções.

Em Caieiras, o prefeito Gersinho foi procurado e disse que está mobilizando equipes para auxiliar e tentar resolver os problemas o mais rápido possível, até porque boa parte desses problemas já estão em estudo para serem resolvidos desde o ano passado em vários bairros afetados. “Sei que não é fácil e estou me empenhando para tentar resolver esses problemas de agora e também em vários outros bairros. É que as tempestades vieram antes de conseguirmos uma ação preventiva”, disse o prefeito Gerson.

O chefe do executivo franco-rochense, Kiko Celeguim, por meio da rede social e site oficial da prefeitura, informou que a cidade está em estado de atenção para riscos de escorregamentos e que as equipes da Defesa Civil seguem em alerta máximo, monitorando os locais de alto risco, fazendo vistorias preventivas, além de orientar aos moradores de áreas vulneráveis como proceder em caso de deslizamento de encostas e barrancos.