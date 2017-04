Embora alguns estudos indiquem os benefícios do cacau para a saúde, o consumo excessivo de chocolate, especialmente nesse período de Páscoa, pode provocar prejuízo para as crianças na forma de cáries, colesterol e triglicérides altos e obesidade. O alerta é da nutricionista Lenycia Neri, do Instituto da Criança e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Segundo a nutricionista, o ideal é não deixar os ovos de chocolate à disposição da criança para ela comer quando quiser, e é preciso observar bem os horários de alimentação para não prejudica-la. Crianças com menos de dois anos não devem consumir açúcar e doces. A partir dessa idade, a porção recomendada é de 55 kcal por dia. A título de comparação, se uma criança ganhar um ovo de 100 g, (560 kcal) e consumir uma porção por dia, esse ovo durará dez dias.

Dicas

Entre as escolhas, optar pelo chocolate mais amargo ou meio amargo. Os benefícios do chocolate estão associados ao teor de cacau e dos compostos fenólicos, responsáveis pelo amargor. O chocolate amargo é o ideal e, em segundo lugar, o meio amargo. Os de tipo leite, apesar de serem da preferência dos pequenos, contém menos cacau e mais açúcar, Os brancos não são recomendados por não terem cacau. Os recheados podem conter mais açúcar e gorduras.

Avaliar os ingredientes do produto

Os ingredientes aparecem relacionados em ordem decrescente, a partir do que está presente em maior quantidade para o menor. Observar a lista pode facilitar a avaliação da proporção de ingredientes, como o cacau e gorduras. A tabela nutricional também indica qual o ovo com maior quantidade de calorias, em especial às gorduras totais e trans. Observar os ingredientes também facilita a tarefa dos pais de zelar pela saúde dos filhos com crianças alérgicas a alimentos ou doença celíaca.

Ensinar a criança a saborear o alimento

Ao saborear o chocolate é importante que a criança esteja em um ambiente agradável, sem distrações da TV, computador, tablets e outros equipamentos do gênero. Sentir e saborear o produto deixando ele derreter na boca fará com que a criança se satisfaça com menos quantidade. Lembre-se: chocolate não é lanche e sim sobremesa.

Reações ao chocolate

Alergias ao cacau são raras. As reações estão associadas, geralmente, a outros componentes, como o leite, amendoim ou castanhas. O consumo excessivo de qualquer alimento rico em gordura ou açúcares é prejudicial e pode provocar dores abdominais, diarreia, náuseas e vômitos.