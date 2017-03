Charles Aznavour no Espaço das Américas

Nelson de Souza Lima

Charles Aznavour, um dos mais respeitados nomes da música francesa em todos os tempos, se apresenta em São Paulo, em 16 de março. Aznavour fará um único show na capital paulista no Espaço das Américas com um repertório que revisitará seus mais de 70 anos de estrada. Ator e letrista profícuo, ele já compôs aproximadamente mil canções, escritas em francês, inglês, italiano, espanhol e alemão. Suas vendas são astronômicas, ultrapassando a marca de cem milhões de discos em todo o mundo.

Nascido em Paris, em 22 de maio de 1924, o cantor começou a carreira ainda adolescente quando foi convidado por Edith Piaf para uma turnê pela França e Estados Unidos. No cinema, ele atuou em mais de 60 filmes, destacando “Atirem no pianista”, do diretor François Truffaut. Nos anos 1970 teve uma atuação destacada pela crítica no longa “O caso dos dez negrinhos”, adaptação do livro da escritora Agatha Christie. Outros filmes interessantes nos quais atuou são “O tambor”, de 1979, e “Ararat”, de 2002.

Entre as inúmeras premiações que recebeu sobressaem a Grande Medalha da Academia Francesa, Honorary Award César, Embaixador da Boa Vontade e Permanente Delegado da Armênia para a Unesco, devido ao fato de ser descendente de armênios, e Introdução para o Hall da Fama de Compositores. Entre os que o gravaram estão Fred Astaire, Bing Crosby, Ray Charles, Liza Minelli e Elvis Costello. Nesta apresentação Aznavour desfilará um set list com grandes clássicos e, certamente, não deixará de fora “She”, sua canção mais conhecida. Show imperdível.

Serviço

Charles Aznavour

Data: 16 de março, às 22 horas

Local: Espaço das Américas – Rua Tagipurus, nº 795, Barra Funda.

Informações: www.poladian.com.br