No próximo sábado, 8, a partir das 14h30, o teatro do CEU Perus irá receber a Audiência Pública do Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura de São Paulo. Trata-se de um planejamento que tem por objetivo mostrar para a população quais as prioridades, as áreas e os assuntos que vão ter destaque nos próximos quatro anos de gestão, e que a administração municipal deve seguir.

Por outro lado, cabe à população não apenas fiscalizar, mas também participar na construção de estratégias essenciais para o desenvolvimento da cidade. O munícipe poderá propor soluções em diferentes áreas como Educação, Saúde e Habitação, entre outras.

A Secretaria Municipal de Gestão também disponibilizou um link para que os munícipes possam apresentar suas sugestões através da internet, acessando http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/, preencher o cadastro e escolher os temas, que em sua opinião, são mais prioritários para a cidade.

As informações recolhidas, por esta nova plataforma, serão tabuladas e utilizadas na construção da versão final do Programa de Metas 2017-2020 da cidade, a ser publicada em junho de 2017. Ao abrir este importante canal de comunicação com a população, chegamos mais perto de identificar e realizar ações mais prioritárias e desejadas pela sociedade.

O CEU Perus está localizado na Rua Bernardo José de Lorena, s/nº.

Fonte: Regional de Perus