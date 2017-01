Centro Paula Souza oferece mais um curso livre a distância

O Centro Paula Souza lançou mais um curso livre gratuito em sua plataforma online de ensino a distância, EaD. Com o tema de gestão do tempo, as aulas são divididas em duas, com duração de seis horas. A formação conta com conteúdo interativo para capacitar o estudante a fazer uma boa administração de seu tempo.

Os interessados podem se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar a plataforma via browser em um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha.

Entre os temas abordados estão: gerenciamento do tempo, rendimento maior em menos tempo, estabelecimento de prioridades, otimização do tempo e planejamento do dia. Este é o quinto curso livre lançado pelo Centro Paula Souza na modalidade Mooc, Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo. As outras quatro formações são autocad, canvas, mercado de trabalho e gestão de pessoas. Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios.

Além dos cursos livres, o Centro Paula Souza oferece diversas modalidades de EaD em diferentes níveis. Mais informações no site http://mooc.cps.sp.gov.br.