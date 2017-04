Um carro despencou por um barranco por volta das 11h30 desta sexta-feira, 7, na Avenida Olindo Dártora, próximo ao bairro Cresciuma, em Caieiras.

Chovia no momento do acidente e a pista escorregadia pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle da direção do veículo e caísse no barranco.

Um pessoa ficou levemente ferida e foi socorrida ao pronto-socorro de Caieiras.