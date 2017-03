O motorista de uma carreta que tentou fazer uma conversão proibida na Avenida 14 de Dezembro, no Centro, em Caieiras, na manhã de hoje, 24, não conseguiu completar a manobra e acabou bloqueando a via.

Devido a ocorrência, uma enorme fila de veículos se formou em ambos os sentidos da avenida, atingindo também a Rua João Dártora e a Avenida Professor Carvalho Pinto.

Com o auxílio de motoristas de ônibus, agentes do Demutran e cidadãos que acompanhavam a situação, o condutor da carreta, depois de muitas manobras que resultou em dano a pequenos postes e placas de sinalização, conseguiu tirar a carreta do local.