Carnaval, festa de problemas

O povo brasileiro é mesmo um tanto quanto complicado de entender. Com o fim do carnaval que contagiou todo País por pelo menos quatro dias de folia, o retorno à realidade faz esse mesmo povo que saiu às ruas para curtir, beber e extravasar, voltar a reclamar. Chega a ser engraçado, mas isso é o Brasil.

Teve até quem garantiu que a crise econômica e política seria paralisada nesses dias de diversão, mas que voltaria após o encerramento do período.

Por falar nessa manifestação cultural escolhida para ocorrer normalmente no mês de fevereiro, os desfiles, blocos e toda a festa que cerca essa tradição, mais uma vez provou que tem mais a ver com sinônimo de episódios ruins do que bons. Prova dessa afirmação foram os vários acidentes registrados em várias regiões e até mesmo nos sambódromos. Os exemplo foram anunciados nos dois acidentes graves que ocorreram na Sapucaí, no Rio, fora os problemas com outros cinco carros alegóricos. Enquanto pessoas quase perderam a vida, a festa continuou como se nada tivesse acontecido. Só nesses episódios, foram 32 feridos, mas a folia não podia parar e não parou.

As causas serão apuradas, mas com certeza, serão esquecidas e punições a quem de direito à espera de suas identificações.

Motivos para justificar problemas não faltam. Um deles pode estar diretamente vinculado ao menor investimento financeiro.

Devido a verba menor, materiais foram reaproveitados fazendo com que a segurança tenha ficado prejudicada e, consequentemente, com resultados trágicos, como os que se viu. Ainda que não haja notícia de vidas interrompidas, o fato merece atenção.

Esse e outros casos mostram que o carnaval transcende qualquer problema, seja financeiro, seja qualquer outro. Sem contar os quase quatro dias sem uma programação decente para quem não gosta da data.

A violência mais uma vez esteve presente nesses eventos que também geram muita perturbação em razão da barulheira que atravessa noites afora. Nas estradas federais, o número de acidentes com mortes foi 30% maior que o ano passado.

Por essas e outras, essa festa que mais parece feriado sem ser deve ser repensada por organizadores e autoridades, embora na maioria das vezes acontecimentos trágicos são registrados devido a imprudência dos foliões. Em tempos difíceis, mais alternativas deveriam ser estudadas. Aqui não se fala em acabar com o carnaval, mas tentar agir de forma que a festa se assemelhasse àquela que o passado insiste em lembrar.

Nos dias atuais, pouca coisa positiva se aproveita. Já que o momento é de repensar o que vem sendo feito no Brasil, o carnaval não pode ficar de fora.