Carnaval, entre a alegria e a desordem

Enquanto para uns o momento é esperado, para outros traz preocupação. Para tantos é diversão, para uns a bagunça desmedida. Esse é o carnaval. Os quatro dias de folia chegam e fazem o momento. Seja para os que gostam ou os que não gostam, é preciso ter prudência para enfrentar a festa e não transformar o período em arrependimento ou tristeza.

O clima é de diversão e muitas vezes caracterizado pela inversão das normas aceitas pela sociedade, alguns comportamentos são até tolerados, mas só durante esta época festiva. Contudo, os valores morais precisam ser respeitados. Ainda mais em um mundo tão violento em que vivemos nos dias atuais. Portanto, todo cuidado é pouco.

O consumo de bebida costuma ser exagerado e extrapolar nesse quesito, garante nota zero ao folião. Encher a cara e sair dirigindo é uma ação que deve ser coibida por conta dos resultados que culminam, além da irresponsabilidade, com as multas e até acidentes quase sempre trágicos.

É nessa temporada também que se faz necessário cuidados com a saúde. Estar hidratado e preparado para o calor é fundamental, além da precaução com as Doenças Sexualmente Transmissíveis, DSTs. Só passa por apuros quem quer, já que a distribuição de preservativos faz parte das ações de administrações públicas nesse evento, além de estarem disponíveis na rede pública de saúde dos municípios.

Respeito ao próximo é outro quesito que deve fazer parte dos princípios do ser humano e do folião que vai curtir o Carnaval. Forçar situações não vale a pena. A dica é aproveitar a brincadeira sem exageros e surpresas desagradáveis numa tentativa de tentar esquecer o período que o País enfrenta, tão complicado política e economicamente. Portanto, saia às ruas em busca de alegria e de momentos de curtição.

Quem está de cabeça quente devido ao estresse do dia a dia, também deve aproveitar esses dias para espairecer e recuperar as energias, ainda que o Carnaval não seja considerado feriado.

A manifestação popular realizada em várias regiões do Brasil espera contar com pessoas de bem. Claro que é difícil separar o joio do trigo, pessoas do bem e do mal, entretanto é possível se afastar daqueles que demonstram estarem mal intencionados.

Há quem diga que o Carnaval já teve época de reunião e participação de amigos e família. Contudo, como a maioria das coisas boas que ficaram apenas na memória, as boas fases dos carnavais das marchinhas e fantasias coloridas, desfiles e alegrias desintencionadas ficaram para trás graças à desvalorização da vida, da moral e da brincadeira em si, hoje regada à falta de respeito cada vez mais evidente entre participantes dessa reunião, mais direcionada ao vandalismo e arruaça.