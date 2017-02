Carnaval de rua de SP terá blocos com desfiles em várias regiões

O carnaval de rua 2017 de São Paulo terá 391 blocos, 28% a mais que em 2016, além de dois palcos com atrações culturais na região do Anhangabaú e no Largo da Batata. Neste ano, a folia acontece de 17 de fevereiro a 5 de março. A Prefeitura obteve R$ 15 milhões de patrocínio, além da infraestrutura já disponível para o evento. O valor é quatro vezes superior aos R$ 3,5 milhões recebidos em patrocínio no ano passado. A participação dos foliões é gratuita.

Os blocos foram cadastrados pela Secretaria Municipal da Cultura e os trajetos organizados em parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e com as prefeituras regionais. Após a confirmação dos desfiles, os grupos recebem uma autorização especial, que garante estrutura e acompanhamento pela equipe da Prefeitura, para garantir segurança e conforto dos foliões.

Como nos outros anos, as zonas residenciais serão preservadas, com horário para dispersão dos blocos. Nas regiões de Pinheiros e Sé serão mantidos os limites do ano anterior, 20h e 22h respectivamente. Na Lapa, a dispersão ocorre às 21h, e na Vila Mariana, às 19h30.

A região da Sé receberá o maior número de blocos neste ano, 119, seguida de Pinheiros (89), Lapa (31), Vila Mariana (24) e Santana (17). Para organizar a festa, foram realizadas pelas prefeituras regionais mais de 150 reuniões com os responsáveis pelos blocos.

O carnaval de rua chega neste ano a prefeituras regionais que não tiveram apresentações no ano passado, como Aricanduva/Vila Formosa, Capela do Socorro, Itaim Paulista, Perus e Sapopemba. Em toda a cidade, serão 395 desfiles, porque há blocos que se apresentam mais de uma vez durante o período oficial da festa.

Patrocínio

A Prefeitura de São Paulo é responsável por realizar o cadastramento dos blocos e organizar a oferta da infraestrutura de apoio aos cidadãos durante a celebração, como a limpeza pública, banheiros químicos, sinalização, fechamento de vias e a programação cultural nos palcos para auxiliar na dispersão.

No ano passado, foram gastos, nesta infraestrutura, R$ 10,5 milhões, sendo R$ 7 milhões pagos pela gestão municipal e R$ 3,5 milhões por um patrocinador. Este ano, a Prefeitura receberá um patrocínio de R$ 15 milhões. Com este aporte, a estimativa é que a gestão consiga praticamente zerar os investimentos públicos na festa.

Fonte: SECOM