Carnaval chega para sacudir cidades da região

A folia de Carnaval poderá ser conferida nas cidade de Caieiras, Franco da Rocha e no bairro de Perus, em São Paulo. Organizados pelas administrações públicas, foram programados desfiles de escolas de samba e os tradicionais blocos de carnaval.

Na “Cidade dos Pinheirais”, as apresentações ocorrem nos dias 26 e 28, em Laranjeiras. Com o apoio da prefeitura de Caieiras, por meio da Secretaria da Ação Cultural, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Laranjeiras realiza o desfile de Carnaval, que, como de costume, deve levar centenas de pessoas às ruas.

O desfile sairá da Avenida das Laranjeiras com destino à Praça da Bíblia a partir das 19 horas em ambos os dias.

Em Franco da Rocha, o evento será realizado em 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. A festa organizada pela administração pública em parceria com a Associação Viva Vila, acontecerá na Praça da Vila Ramos, todos os dias, das 16 até às 23 horas.

O evento contará com dois portões de entrada para a realização de revista, com o objetivo de ampliar a segurança dos foliões. Para a entrada, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Vale ressaltar que as apresentações vão se encerrar às 23h, bares e barracas funcionarão até 1 hora da manhã. No local da festa, não será permitido a venda e o consumo de bebidas em recipiente de vidro. Também não será autorizado o uso de salto agulha, sprays de espuma, prendedores de cabelos pontiagudos e afins.

Para a realização do carnaval, a partir do dia 25, as ruas do entorno serão fechadas impossibilitando a passagem de veículos, das 15 até a 1 hora do dia seguinte, em todos os dias de festa. As linhas de ônibus farão um trajeto alternativo, também não transitando pela rua 30 de novembro

Perus

O carnaval de rua 2017 de São Paulo terá 391 blocos, 28% a mais que em 2016, além de dois palcos com atrações culturais na região do Anhangabaú e no Largo da Batata. O evento chega neste ano a prefeituras regionais que não tiveram apresentações no ano passado, como Perus. Em toda a cidade, serão 395 desfiles, porque há blocos que se apresentam mais de uma vez durante o período oficial da festa.

O bairro contará com o bloco Perus Folia e a apresentação da G.R.C.E. Samba Valença Perus, a partir das 18 horas na terça-feira, 28. A concentração ocorrerá Rua Mogeiro S/N, percorrendo pela Avenida Dr. Silvio Campos até a Rua Sales Gomes.