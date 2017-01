Caos, tormento e incoerência no trânsito da Rodovia SP-332

Um tormento. Essa é a palavra que define a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, no trecho entre Caieiras e Francisco Morato, nos dias atuais. A revolta é o sentimento comum que aflige os motoristas, pedestres, moradores e até comerciantes que enfrentam, todos os dias, o trânsito e suas consequências na pista, desde a saída do bairro Jardim Esperança, entroncamento com a rodovia e sequencialmente bairro do Serpa, entrada de Franco da Rocha, até o Jardim Vera Tereza, ainda em Caieiras.

Trafegar pelo local em horário normal está difícil e no momento de pico está quase impossível e intolerável. As filas quilométricas promovidas pelo acúmulo de veículos somado à falta de estrutura da via que não atende mais a demanda são problemas recorrentes e que parecem não ter solução.

A situação está tão complicada, que o simples fato de um veículo precisar parar na rodovia por qualquer problema, seja mecânico ou por manutenção, trava todo trânsito e provoca reflexos não apenas na SP-332, mas também dentro do centro urbano do município. Quando o caso é mais grave como um acidente, por exemplo, o problema se agrava e o motorista é obrigado a esperar por horas até a liberação da rodovia.

Rodrigo Alves Oliveira, morador de Caieiras, utiliza a estrada diariamente e falou de alguns problemas comuns. “Não é mais apenas em horário de pico que a situação fica complicada. Não tem mais dia e nem hora. O trânsito tornou-se constante e insuportável. O que mais revolta é que não vimos solução por parte das autoridades e responsáveis pela rodovia”, disse.

Uma sugestão apontada pela maioria dos entrevistados, motoristas e comerciantes instalados às margens da pista é a construção de uma passarela e liberação do acostamento como alternativa. “Não existe uma passarela numa via dessa importância. Essa seria uma solução que evitaria vários problemas. Eu mesmo presenciei a morte de uma idosa que tentou atravessar a pista e acabou atropelada. Sem contar que existe uma escola nas proximidades e as crianças e adolescentes correm risco ao atravessar”, falou Alencar Gonçalves.

Irineu Barbosa e Sirlene Santos, moradores no bairro do Vera Tereza e da cidade de Franco da Rocha, utilizam a rodovia diariamente e têm opiniões comuns sobre as lombadas de solo que deveriam ser retiradas para dar mais fluidez ao tráfego. “Essas saliências prejudicam o tráfego e não garantem segurança nenhuma, até porque o trânsito já faz sua parte. A retirada dessas lombadas só facilitaria para um andamento mais contínuo e sem tantas paradas, já que não há como trafegar em alta velocidade. É um caos”, informaram.

Uma proposta apresentada por Elisangela Sanches é a liberação de parte do acostamento da rodovia. “Exclusivamente nesse trecho entre o começo do McDonald’s e o trevo de Franco da Rocha, existe uma confusão. Parte é mão única e parte mão dupla. A incoerência é tanta que ninguém se entende. Que liberem o acostamento pelo menos até a entrada de Franco da Rocha. Acho que isso iria minimizar o problema”, comentou.

A instalação de muitos comércios às margens da rodovia foi mencionado por Israel Rodrigues. “Com a vinda da rede de fast-food, a situação é péssima e se agrava com a questão do privilégio que o mercado Federzoni instalado no trevo do Serpa tem usando o local como acesso de entrada e saída prejudicando todo mundo” O advogado Marcos Renato aponta negligência por parte do Departamento de Estradas e Rodagem. “Não faz muito tempo que mexeram em tudo isso. Eles largaram aqui e não sabem o que os usuários, moradores e motoristas dessas três cidades passam. É o cúmulo e tudo isso precisa ser revisto pelo Governo do Estado, responsável pela administração da estrada”, falou Marcos.

Posicionamento

Em busca de esclarecimentos sobre o que a prefeitura de Caieiras vem fazendo em busca de uma solução, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, explicou que a administração está pleiteando uma parceria com o Estado em busca de soluções que beneficiem a todos.

Uma das sugestões apresentadas pelo Demutran seria asfaltar uma parte do acostamento e liberar a fila dupla para utilização daqueles que vão sentido Franco da Rocha e Francisco Morato. A retirada das lombadas de solo também foi citada.

O DER, Departamento de Estradas de Rodagem, informou que estuda a possibilidade de elaborar ações junto à prefeitura de Caieiras para melhorar a fluidez do trânsito na região.

O órgão também esclareceu que as lombadas de solo, mencionadas pela reportagem, foram substituídas por lombadas eletrônicas e que as ainda existentes estão localizadas próximas a áreas urbanizadas e são necessárias para reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando mais segurança aos moradores da região. Sobre a passarela, o DER informou que neste momento não há projeto para implantação de novas passarelas na SP-332.