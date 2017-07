Um acidente registrado em Itatiba, São Paulo, terminou com a morte de três pessoas no último sábado, 1º. Dentre as vítimas estava o cantor sertanejo Fernando Ferraz Barbosa. A ocorrência foi registrada rodovia Alkindar Monteiro Junqueira.

De acordo com a Polícia Rodoviária de Itatiba, a visibilidade era boa e não havia neblina. Os motivos que levaram ao acidente serão apurados. Além do cantor sertanejo, morreram na hora mais dois jovens que estavam em uma motocicleta. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave.

O cantor Gusttavo Braga, que fazia dupla com Fernando, lamentou o ocorrido em seu Facebook.