Um assassinato foi registrado por volta das 12h30, nesta sexta-feira, 21, no Portal das Laranjeiras, em Caieiras. O crime ocorreu nas proximidades do campo do Nacional.

As primeiras informações dão conta de apontar que se trata de Nelo Franco, conhecido no bairro, e que foi candidato a vice-prefeito pela chapa de Dr. Cleber Furlan nas eleições de 2016.

Fotos e vídeos estão circulando pelo wathsapp. A quantidade de tiros disparados contra ele, que estava dentro do carro, impressiona.

Informações não confirmadas apontam que ele estava sendo seguido por outro veículo e quando os carros ficaram emparelhados, um carona efetuou os disparos.

Mais informações a qualquer momento.