Os postos do Poupatempo já começaram a arrecadar as doações de roupas, calçados e cobertores para a Campanha do Agasalho 2017, em todas as suas 72 unidades distribuídas pelo Estado.

A campanha é desenvolvida todos os invernos pelo Fussesp, Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado, presidido pela primeira-dama Lu Alckmin. No ano passado, foram arrecadadas 281 mil peças de roupas, somente em doações da Prodesp, empresa responsável pelos postos do programa Poupatempo e também pelo Acessa SP.

Você pode fazer a sua doação até 18 de agosto, no horário de funcionamento dos postos do Poupatempo.

Em Caieiras, a unidade está localizada na Rua Ambrosina Carmo Buonaguide, nº 394, Centro.

Fonte: Portal do Governo de SP