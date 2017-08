A Vigilância em Saúde Ambiental de Perus realiza durante o mês de agosto a Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2017, nos distritos de Anhanguera e Perus, São Paulo.

Os postos de vacinação volantes funcionarão em 18, 19, 20, 25, 26 e 27/08, no horário das 9 às 17 horas, divididos por datas entre os dois distritos.

Relação dos pontos de vacinação:

Distrito Perus:

18/08 – 9h às 17h – Rua Luísa Maria Rosa, 294 – Vila Sulina

18/08 – 9h às 17h – Estrada Noel Rosa – Sol Nascente

18/08 – 9h às 17h – Estrada da Ligação x São Paulo – Sol Nascente

18/08 – 9h às 17h – Rua Dias Gomes, 07 – Sol Nascente

18/08 – 9h às 17h – Rua Mogeiro, 1.161

20/08 – 9h às 17h – Av. Dr. Sylvio de Campos x Rua Martins Lobo Saldanha – Perus

25/08 – 9h às 17h – Rua Gorgias, 12 – Perus

25/08 – 9h às 17h – Rua Felipe Cardoso de Campos, 413-A – Perus

25/08 – 9h às 17h – Praça Inácia Dias (próx. A estação do trem) – Perus

25/08 – 9h às 17h – Rua Lago Huron, 46 – Ninho Verde

25/08 – 9h às 17h – Rua Maria Felicia Malibram (Igreja Santa Cruz) – Santa Cruz

26/08 – 9h às 17h – Rua Ernesto Bottoni, 1.088

26/08 – 9h às 17h – Rua Eng. Augusto Durante x Rua Augusto Valério do Sacramento

26/08 – 9h às 17h – Rua Cavalo Marinho, 1.533

26/08 – 9h às 17h – Rua Antonio de Pádua Dias x Rua Clóvis Cavalcanti

26/08 – 9h às 17h – Rua Ipumirin x Rua José Correia Picanço

27/08 – 9h às 17h – Rua Mogeiro x Praça do Samba

27/08 – 9h às 17h – Rua Recanto dos Humildes x EMEF Jairo de Almeida

27/08 – 9h às 17h – Praça Jardim da Conquista x Rua Argélia

27/08 – 9h às 17h – Rua Salles Gomes, 415

27/08 – 9h às 17h – Rua Cel. Julião de Moura Negrão, 101

Distrito Anhanguera:

19/08 – 9h às 17h – Praça do Povo x Rua Elisa Dina – Morro Doce

19/08 – 9h às 17h – Estrada Pirapora x Rua Paulo Freire– Morro Doce

19/08 – 9h às 17h – Rua Dalva de Oliveira x Rua do Espanhol – Morro Doce

19/08 – 9h às 17h – Rua Francisco Belazzi (próx. Colégio Zoraide Helú) – Morro Doce

19/08 – 9h às 17h – Rua Alberto Cálix (próx. Colégio Gusmão) – Morro Doce

20/08 – 9h às 17h – Rua Cel. José Gladiador, Praça em frente comunidade – Morro Doce

20/08 – 9h às 17h – Rua Felippo Sturba, 692 (em frente ao cabeleireiro) – Morro Doce

20/08 – 9h às 17h – Rua Florestan Fernandes x Rua Constituição – Morro Doce

20/08 – 9h às 17h – Rua Leopoldo de Passos Lima x Rua Pompeu Bertini – Morro Doce