Nelson de Souza Lima

Os baianos do Camisa de Vênus fazem apresentação única no Teatro Bradesco, em São Paulo, no próximo 19 de agosto. Neste espetáculo a banda liderada pelo vocalista Marcelo Nova presta homenagem especial ao conterrâneo Raul Seixas, falecido há 28 anos, em 21 de agosto de 1989. O nome do show, Toca Raul, foi emprestado daquela espécie de mantra musical que tomou conta dos barzinhos da capital paulista há muitos anos nos quais sempre rola um pedido aos artistas para tocar alguma coisa do ‘Maluco Beleza’. Quem nunca gritou ou ouviu nos bares o famoso “Toca Raul”?

E músicas do compositor de “Metamorfose ambulante” não vão faltar. O set list inteiro será dedicado ao baiano com “Cowboy fora da lei”, “Al Capone”, “Rock das aranhas”, “Eu nasci há dez mil anos atrás”, “Gita”, “Aluga-se”, entre outras. Além disso, o Camisa de Vênus também mostrará hits de Panela do Diabo, álbum lançado pouco antes da morte de Raul Seixas. O disco, uma parceria entre Seixas e Nova, vendeu mais de 150 mil cópias, sendo bem recebido por crítica e público. Ganhou Disco de Ouro e resultou numa turnê que durou entre 2 de junho e 13 de agosto de 1989.

Esse registro discográfico e turnê se originaram da aproximação entre os músicos que se intensificou a partir de 1984. A intenção era mostrar Raul Seixas, ícone do rock nacional que se encontrava em baixa, para as novas gerações. De Panela do Diabo os destaques são “Rock n roll”, “Pastor João e a igreja invisível” e “Carpinteiro do universo”. Por sua vez, o Camisa de Vênus, formado em 1980, está na ativa, entre idas e vindas, apresentando novos integrantes. Além do vocalista, o baixista Robério Santana, é o único remanescente da formação original.

Completam o time Drake Nova, guitarra, Leandro Dalle, guitarra, e Célio Glouster, bateria.

Será uma noite de muito rock, sendo justo este tributo ao ‘Maluco Beleza’. E vamos todos juntos gritar com força: “Toca Raul”. Recomendo.

Serviço

Camisa de Vênus – Show:

“Toca Raul”

Dia: 19 de agosto, às 21 horas

Teatro Bradesco – Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, nº 500, Perdizes

Classificação: livre

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 110,00

Informações: 4003-1212