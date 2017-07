Um caminhão capotou neste sábado, 15, na Rua Olindo Adami, mais conhecida como Tobogã, no Jardim Esperança, em Caieiras.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o motorista trafegava pela Rua Minas Gerais e acessou o Tobogã, que tem tráfego proibido para caminhões, quando acabou provocando o acidente.

O veículo derrubou um poste, árvores e acabou caindo sobre a praça que fica abaixo. No momento do acidente muitas crianças estavam no local, mas elas não foram atingidas.

O motorista ficou preso nas ferragens e se feriu gravemente. Ele foi socorrido pelos GCMs.

Atenderam a ocorrência os guardas Bergamin, Jesus, Bezerra, Camargo, Cesar e Rafael.