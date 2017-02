Caixa abre mais cedo para esclarecimentos sobre conta inativa do FGTS

A Caixa Econômica Federal passou a abrir as agências duas horas mais cedo a partir de quarta, 15, para atender aos beneficiários que queiram saber o saldo ou retirar dúvidas referentes ao saque do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As retiradas poderão ser realizadas entre 10 de março a 14 de julho. Para reforçar os atendimentos, a Caixa vai abrir as agências também nos primeiros sábados dos cronogramas mensais de pagamento, com exceção de abril, mês que a data coincide com a Semana Santa. As datas serão 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Quem não quiser ir até uma agência pode acessar o site pelo endereço www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar no número 0800-726-2017 para que possa, de forma personalizada, saber valor, data e local mais convenientes para os saques. Os beneficiários também podem acessar o aplicativo FGTS para saber se têm saldo em contas inativas. Mas é necessário lembrar que os saques só podem ser feitos em contas que foram desativadas até 31 de dezembro de 2015.

Saque

Os beneficiários terão quatro opções para retirada dos valores. Quem possui conta-corrente na Caixa poderá pedir o recebimento do crédito em conta pela internet. Não há restrição de valores. Para quem tem poupança, o crédito em conta será feito automaticamente.

O saque também será feito em caixas eletrônicos, desde que o valor não ultrapasse R$ 3 mil. Para valores até R$ 1,5 mil será possível sacar o benefício apenas com a senha do Cartão do Cidadão. Para créditos até R$ 3 mil, o saque no caixa eletrônico deverá ser feito com o Cartão do Cidadão e a sua respectiva senha.

A retirada do FGTS inativo também poderá ser feita em agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui com a apresentação do Cartão Cidadão, a senha e um documento de identificação. O valor máximo de saque estará limitado em R$ 3 mil.

Por último, o cidadão também pode retirar o dinheiro diretamente nas agências bancárias. Os documentos necessários são o número de inscrição do PIS e o documento de identificação do trabalhador. É recomendado levar também o comprovante da extinção do vínculo, carteira de trabalho ou termo de rescisão do contrato de trabalho.

Beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão procurar as agências da Caixa a partir de 10 de março.