Durante as duas últimas semanas de junho, a Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo de Caieiras promoverá quatro eventos.

Na quinta-feira, 22, será realizado o projeto Redescobrindo Caieiras, uma viagem pela história da cidade, proporcionando visitas em pontos turísticos e históricos do município. O encontro será no Teatro Municipal de Caieiras, contando com duas saídas: uma das 9h às 12h e outra das 15h às 18h. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone: 2470-1462.

No dia seguinte, sexta-feira, 23, em frente a Estação Ferroviária de Caieiras, a partir das 20 horas, acontecerá a Batalha da Estação, um dos eventos mais tradicionais da cultura Hip Hop, no qual dois mestres de cerimônia (MC’s) duelam entre si com rimas improvisadas.

Já no sábado, 24, no Teatro Municipal, a partir das 20 horas, acontece a apresentação de dança contemporânea: “Colcha de Retalhos”, que foi indicado ao prêmio Governador do Estado 2017.

Na terça-feira, 27, também no teatro, haverá a apresentação mensal da Orquestra Filarmônica Melhoramentos, às 20 horas.