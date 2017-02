Caieiras terá curso de Libras no mês de março

A secretaria de Educação de Caieiras oferecerá no mês de março um curso de Libras voltado a toda população.

O aprendizado, que é gratuito, tem previsão de início para 6 de março e término em 21 de novembro de 2017. A idade mínima para inscrição é de 15 anos, desde que haja autorização dos responsáveis, no caso de menores de idade.

O curso abordará o vocabulário da Língua Brasileira de Sinais e terá carga horária de 120 horas. Os participantes aprovados receberão certificado.

Serão formadas duas turmas, com 70 vagas cada. As aulas ocorrerão as segunda e terças-feiras, das 19h30 às 22h30, podendo o interessado optar por uma delas no momento da inscrição que será aberta em 6 de fevereiro e poderá ser feita por meio do site http://educacao.caieiras.sp.gov.br até 1º de março.

Fonte: AIPMC