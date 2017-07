No mês de julho será realizado o 7º Festival de Pipa no Cristo, uma atividade de férias com o tema natureza, no intuito de trazer muita diversão na tarde de domingo, 23.

O evento acontecerá entre 10 e 17 horas e contará com diversas atividades e estão programadas premiações para o festival no quesito: maior pipa, centopeia, raia vazada e criatividade, sendo proibido o cerol e linha chilena.

Com uma estrutura bem organizada, contará também com pula-pula, cachorro-quente e algodão-doce para toda a família.

O cristo está localizado na Rua Rosa Caspanarut Barnabé, Jardim Marcelino – Caieiras e na entrada será recolhida uma pequena contribuição de 1kg ou 2kg de alimento não perecível.