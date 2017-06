Após a escolha do Sítio Aparecida como o local onde o ônibus de castração gratuita de cães e gatos ficará no primeiro semestre de 2016, a Vigilância Sanitária de Caieiras informou que as inscrições serão feitas em 13 e 14 de janeiro, das 9 às 12 horas, no próprio ônibus, que ficará próximo à unidade básica de saúde do bairro.

Para participar da ação, o dono do animal deve comparecer munido de cópias de um documento com foto e de um comprovante de endereço. A conta de água só será aceita se estiver no nome do proprietário.

A campanha é voltada para os animais cujos tutores sejam caieirenses. Os bichinhos de outros municípios não serão aceitos.

O ônibus tem três compartimentos, que correspondem às três etapas da cirurgia: o pré-operatório, o cirúrgico e o pós-operatório.

Todos eles possuem estruturas essenciais para a operação, como pias, mesas cirúrgicas e autoclave, equipamento utilizado para a esterilização do instrumental.