Mais uma edição da tradicional Paixão de Cristo será realizada em Caieiras. O evento está programado a partir das 20 horas, em 14 e 15 de abril, no Estádio Municipal Carlos Ferracini, no centro de Caieiras. A entrada é franca.

A encenação terá como protagonistas os alunos do curso de teatro do Cecin, Centro Educacional e Cultural Izaura Neves. De acordo com os organizadores do espetáculo, a encenação da Paixão de Cristo vem sendo preparada com muita dedicação pelos alunos e professores de teatro e, como de costume, deve encantar e atrair um grande número de espectadores.

Nesse ano, a entrada será feita por duas vias: pela Avenida dos Estudantes, que será fechada para veículos, afim de facilitar o fluxo de pessoas pelo local, e o outro acesso será feito pela Rua Portugal.