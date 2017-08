O PAT de Caieiras, em mais uma edição do Projeto Emprego Certo, recebe em 3, 4 e 7 de agosto, das 8 às 14 horas, currículos de trabalhadores com idade a partir de 18 anos, para triagem e pré-seleção para um curso preparatório, totalmente gratuito, que será realizado com temas voltados a elaboração de currículos, participação em processos seletivos, postura e imagem.

Nesta edição, serão formadas quatro turmas com 90 alunos cada. A prefeitura de Caieiras disponibilizará transporte gratuito para os candidatos.

Após a conclusão do curso, os candidatos participarão de uma entrevista de emprego na 2ª quinzena de agosto para mais de 50 vagas, em uma grande rede de supermercados da região, nas seguintes ocupações: operador de caixa, repositor, balconista de FLV, balconista de açougue, padeiro, ajudante de padeiro, confeiteiro, ajudante de confeiteiro, balconista de confeitaria e padaria, balconista de frios, conferente, ajudante de depósito, fiscal de loja e auxiliar de limpeza.

Os trabalhadores com interesse em participar do curso e do processo nas ocupações descritas acima, deverão comparecer no PAT de Caieiras, unidade Centro, munidos de currículo atualizado, carteira de trabalho, RG, CPF e PIS/NIT. O posto fica na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 207.

Fonte: PMC