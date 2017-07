Em 29 e 30 de julho será realizado no Velódromo Municipal de Caieiras o Desafio Internacional de Ciclismo, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes de Caieiras e organizado pelos treinadores formados pela Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico Brasileiro, sendo aberto ao público.

O evento contará com a presença de ciclistas argentinos e brasileiros convidados e as provas serão as mesmas disputadas em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais.

Ao longo da semana subsequente ao evento, os atletas permanecerão em treinamento no velódromo e quem tiver interesse poderá acompanhá-los e aproveitar para trocar experiências. A Argentina tem forte tradição no ciclismo e possui uma medalha de ouro Olímpica, conquistada em 2008 na prova de Madson.