Para minimizar os problemas com estacionamento de veículo na região da estação de trem de Caieiras, na tarde de quarta-feira, 19, representantes do Executivo se reuniram com a equipe do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, com objetivo de estudar uma possível criação de um “bolsão de estacionamento”.

O local indicado para receber essa iniciativa fica sob o viaduto, próximo a escola E.E. Otto Weiszflog, na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, no KM 34.