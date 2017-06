A cidade de Caieiras tem pelo menos seis postos de arrecadação participando da Campanha do Agasalho 2017 do Governo do Estado de São Paulo.

Quem tiver interesse em participar pode ir aos endereços abaixo:

Delegacia de Polícia de Caieiras – Rua Flavio Augusto de Moraes, nº 180, Centro.

1º DP de Laranjeiras – Avenida Pauliceia, nº 839.

Escola Municipal de EJA Albertina Hanser – Rua João Dártora, nº 400, Jardim São Francisco.

Fundo Social de Solidariedade – Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 87, Centro.

Poupatempo Caieiras – Rua Ambrosina C. Buonaguide, nº 394, Centro.

Quem também participa da ação é a Guarda Civil Municipal de Caieiras. O posto de arrecadação foi montado na base da GCM no bairro da Santa Inês.