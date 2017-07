A Secretaria da Saúde de Caieiras, por meio da Vigilância Sanitária, informa que as inscrições para a campanha de castração gratuita de cães e gatos deverão ser feitas em 26 de julho, das 9 às 17 horas, ao lado do ginásio de esportes João Odoni, na Rua Pedro Álvares Cabral, Serpa, onde a unidade móvel estará estacionada. O bairro foi o escolhido pela população na última enquete, com 29% dos votos.

Para inscrever seu animal, o munícipe deve levar cópias do RG e do comprovante de residência. A Secretaria da Saúde ressalta que só serão aceitos animais cujos tutores sejam residentes em Caieiras. Se for constatado que o cidadão não reside no município, o procedimento não será realizado. Além disso, a Secretaria da Saúde destaca que só serão aceitos, no máximo, 2 animais por residência.

Para o segundo semestre, serão 600 vagas. As cirurgias serão feitas a partir de 31 de julho.

