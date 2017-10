Tem sido cada vez maior a incidência de abandono de animais na cidade de Caieiras. Os relatos por meio de rede social são cada vez maiores e a Soprac, Sociedade Protetora dos Animais de Caieiras, é quem tem feito alertas e solicitado ajuda.

Na postagem mais recente, feita na noite de segunda-feira, 16, a entidade publicou fotos de dois filhotes, uma macho e uma fêmea, de cachorros abandonados na rotatória próxima a estação de trem de Caieiras. Segundo a Soprac, os animais foram deixados em um local perigoso.

Na postagem, apelam para a um lar temporário urgente ou adoção. Quem tiver interesse em contribuir com com alimentação ou adoção, deve entrar em contato com a Soprac no Facebook. Também na página é possível ver outro casos de abandono e animais disponíveis para adoção.