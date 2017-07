Dizem que os cachorros são os melhores amigos do homem, mas podem ser de outros cães também. Neste frio, uma cena de amizade e companheirismo comoveu a web.

Suelen Schaumloeffel postou em sua página no Facebook na última segunda-feira, 3, uma foto e um depoimento que certamente comoveu quem leu. Sua cadela simplesmente ofereceu um cobertor a um cachorro que vive nas ruas de Ivoti, no Rio Grande do Sul.

Até o sábado, 8, a postagem tinha cerca de 38 mil interações de diferentes tipos, e mais de 20 mil compartilhamentos.

Fonte: UOL